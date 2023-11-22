У оккупантов истерика из-за успешных операций ВСУ на левом берегу Херсонщины — ISW

Российские военные, действующие вблизи Крынок Херсонской области, жалуются на успешные операции ВСУ и неудачные планы по отражению атаки штаба ВС РФ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что Министерство обороны России и российские чиновники пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на левобережье Херсонской области. В ISW обратили внимание, что министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что украинские силы проводят "успешные десантные операции на Херсонском направлении", и заверил, что оккупанты якобы препятствуют всем попыткам Украины. Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят "колоссальные потери украинским силам".

"Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских "военкоров" по неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит постоянно растущие нарекания в российском информационном пространстве", — считают аналитики.

Какая ситуация на левом берегу Херсона? ФОТО: ISW

Российские "военкоры" продолжают признавать украинское присутствие на левом берегу Херсонской области и жалуются, что они не в состоянии подавить украинские операции в этом районе. 2 1 ноября один из "военкоров" заявил, что украинские войска уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками.

Напомним, по мнению военного эксперта Романа Свитана, плацдарм на левом берегу Днепра открывает "дорогу в Крым".

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