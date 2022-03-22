У оккупантов на территории Украины боеприпасов и продовольствия на 3 дня — Генштаб

У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск.
У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия – не более чем на три дня.
Об этом 22 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.
"Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", — пояснили в ВСУ.
Напомним, что российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.
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