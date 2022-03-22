У оккупантов на территории Украины боеприпасов и продовольствия на 3 дня — Генштаб

У оккупантов на территории Украины боеприпасов и продовольствия на 3 дня — Генштаб

У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск.

У российских оккупантов, действующих на территории Украины, боеприпасов и продовольствия – не более чем на три дня.

Об этом 22 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также читайте Нужно не дать оккупантам перейти реку Ирпень – глава Киевской ОВА рассказал об обороне столицы

Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами.

"Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", — пояснили в ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

Читайте также: