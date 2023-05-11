У оккупантов началась паника на юге — Гуменюк

Ситуация на юге, в частности, на Херсонщине, довольно напряженная

Российские захватчики находятся в перманентном состоянии паники, не зная, откуда может начаться украинское наступление, распыляют свои силы на несколько направлений.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", — пояснила она.

Она отметила, что ситуация на юге, в частности на Херсонщине, довольно напряженная. Россияне продолжают обстрелы, хотя уже чувствуют, что силы обороны начинают оттеснять их. Гуменюк заявила, что враг "старается занимать позиции очень осторожно, потому что чувствует себя беспокойно в этой полосе, над которой мы работаем".

"Очень плотно проводит минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейшую сушу. Таким образом они пытаются защититься", — добавила она.

Также Гуменюк добавила, что так называемая "эвакуация", проводимая захватчиками, является подтверждением того, что они пытаются обустроить тот же рубеж обороны, на который имеют определенные надежды.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о больших потерях россиян в живой силе и технике в одном из направлений.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия снизила количество ракетоносителей в акватории Черного моря. Сейчас на боевом дежурстве осталось два ракетоносителя, имеющих около 16 "Калибров".

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