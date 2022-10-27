У оккупантов начался "снарядный голод": эксперт о большой проблеме войск РФ

Армия России в Украине начинает ощущать нехватку снарядов, артиллерия оккупантов не может поддерживать обстрелы на таком же уровне, как летом.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

"Российская Федерация начинает терпеть стратегический снарядный голод. Эта война — на 95% артиллерии. Они уже не могут выставлять такие гигантские артиллерийские валы, какие они выставляли в июне-августе — до 60 тысяч снарядов в день. А вся промышленность может производить максимум 120 тыс. снарядов в месяц, то есть это двухдневная норма", — подчеркнул эксперт.

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По словам Черника, россияне "начинают компенсировать это все ударами с воздуха".

"В первую очередь такими боеприпасами, как неуправляемые ракеты и снаряды класса С5, С8, С13. Там линейка довольно длинная с рабочими радиусами поражения 3-6 км, в редких случаях — до 10 км. Это является признаком, что они стали на путь ослабления своего артиллерийского влияния", – пояснил он.

Как отметил Черник, "в сухом остатке Российская Федерация и ее военно-промышленный комплекс потихоньку начинают впадать в серьезные технологические проблемы".

"Хорошая новость для нас всех — для той необходимости, чтобы наводить ракетные и артиллерийские шквалы, которые они наводили до последнего времени, действительно потенциала нет. А из более 15-18 млн снарядов, по разным источникам, более половины они уже применили", — заявил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, как погода изменила ход войны в Украине. Как пояснил эксперт, сезон дождей меняет течение боевых действий, поскольку "почва размокнет и тяжелая техника не сможет двигаться ".

"Сезон дождей начался, и мы имеем такую ситуацию, что двигаться вперед большими колоннами, ударными группами мы не можем. А дороги — все знаем, как мы научились работать на дорогах в начале этой войны, когда мы разбивали гигантские стальные колонны нашего противника. Это же правило касается и нас", – отметил он.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, что россияне в ближайшее время будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и будут предпринимать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области. По его словам, зимой война немного стихнет.

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