У оккупантов нет массовки, чтобы провести "референдум" в Херсонской области — первый зампредседателя облсовета

У оккупантов нет массовки, чтобы провести "референдум" в Херсонской области — первый зампредседателя облсовета

У оккупационных властей РФ в Херсонской области нет "массовки", чтобы снять в Херсоне так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Российским захватчикам не хватает ресурсов, чтобы реализовать свои планы по проведению "референдума".

Об этом заявил Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, пишет "Суспільне".

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"У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то вроде "референдума", потому что это открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем сделать на Херсонщине. Шоу — возможно. Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблема, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого", — отметил первый заместитель председателя облсовета.

Соболевский также рассказал, что россияне не могут ввести рубли на временно оккупированную территорию.

"Они очень этого желают, но поймите: все, за что они берутся, все выходит у них фейл на фейле. А учитывая то, как ведут себя эти люди, я считаю, что большинство из рублей они украдут еще до того, как доставят в Херсонскую область, – отметил Соболевский.

Предприниматели Херсонщины на сегодняшний день не настроены работать с рублями.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".

Напомним, что 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

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