У оккупантов новый тренд – "горит трава": Гуменюк о взрывах в Крыму

Вооруженные силы Украины в ночь на 24 марта нанесли очередной удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе. Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что сезон "бавовны" не закрывается до момента полноценной деоккупации Крыма.

Об этом она сказала в эфире телеканала FREEДОМ.

Она, в частности, подчеркнула, что каждый военный объект России в оккупированном Крыму – законная цель для украинских военных.

"Давайте понимать, что анонсированный сезон "бавовны" не закрывается, не сворачивается к моменту полноценной деоккупации Крыма. И каждый военный объект, даже тот, который внешне выглядит как гражданский, но задействованный в обеспечении войск оккупанта, — это законная цель. Поэтому целей у нас много, работы много. Продолжаем ее. У российских оккупантов же появился новый тренд — у них "горит трава". При том, что она еще не позеленела, как говорится, как следует, но у них уже "горит". А это значит одно – что у них горит земля под ногами", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, российский оккупант подтвердил поражение кораблей "Ямал" и "Азов" в Севастополе (аудио).

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