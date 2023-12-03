У оккупантов огромные потери на фронте – ищут доноров на захваченных территориях

Из-за больших потерь на южном направлении оккупанты ищут доноров на временно оккупированных территориях.

Об этомсообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационная администрация сгоняет на нужды российской армии бюджетников для принудительной сдачи крови. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту их нет.

Кроме того, на захваченные земли оккупанты отправляют гематологов из-за нехватки кадров, ведь местные отказываются работать на захватчиков.

Напомним, по данным Генерального штаба, потери российской армии ориентировочно составили личного состава около 332 040. В сутки ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков.

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