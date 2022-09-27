У оккупантов остались "крайне опасные" ракеты: военный эксперт об оружии РФ

Полковник Петр Черник объяснил, почему армия РФ начала применять ракеты С-300 и в чем их опасность

Российская армия применяет против Украины ракеты С-300, предназначенные для воздушных целей, поскольку запасы высокоточных ракет у оккупантов иссякают.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, действительно ли у россиян немного осталось высокоточных ракет, Черник ответил:

"Действительно так. Качественные ракеты подходят к своей дефицитной линии. Знаменитые "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры", Х-101, П-800 "Оникс" на самом деле иссякают. Определенный потенциал они однозначно для себя оставят, и думаю, в какие-то особые моменты, как они понимают, еще эти удары будут".

Однако, по словам военного эксперта, " есть еще одна опасная ракета С-300, которая предназначена для того, чтобы сбивать воздушные суда, но может работать в режиме "поверхность-поверхность" где-то до 100 км".

Как пояснил Черник, в ближней зоне С-300 крайне опасна и имеет очень тяжелую часть от 80 до 180 кг тротила. Хуже всего - эта боевая часть обложена тысячами небольших металлических кубиков, которые после взрыва иссекают все вокруг.

"Так вот этих ракет, по данным открытых источников, у них может быть до 5 тысяч единиц. Это невероятно много. Плюс полторы тысячи пусковых установок к ним", — отметил он.

Эксперт добавил, что Украина пережила беспрецедентное "ракетное цунами":

"Почти 4 тысячи ракет по нашей территории они выпустили. Ближайший исторический случай – 2004 год, 802 ракеты "Томагавк" американцы выпустили по военной инфраструктуре Ирака. Ничего подобного на эту минуту в мире нет. На мой взгляд, выдыхать еще рано. Наша ПВО растет, но напомню – на 100% закрыть небо невозможно”.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, на сколько лет России хватит ракет.

По его словам, из-за дефицита Россия реже стреляет "Искандерами", а также бережет ракеты типа "Калибр". А вот старых ракет к системам С-300 РФ хватит еще не менее трех лет для ударов по территории Украины.

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ рассказали, какие российские ракеты сбивать сложнее всего.

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