У оккупантов паника из-за контрнаступления ВСУ: Федоров рассказал о подготовке к эвакуации в Запорожье

В Мелитополе "враг, напротив, усиливает там сейчас свои позиции".

Российские захватчики готовятся к эвакуации в населенных пунктах Запорожской области, расположенных вблизи линии фронта.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Те населенные пункты, которые расположены вблизи линии фронта, там враг начинает подготовительные работы по эвакуации. Например, в городе Энергодар они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться, и они наметили эту эвакуацию примерно на 5 мая", — сообщил Федоров.

По его словам, также в населенных пунктах вблизи города Токмак Запорожской области ездят вражеские военные автомобили с громкоговорителями и проводят объявления, где рекомендуют эвакуироваться во временно оккупированный Мелитополь или Крым.

Однако во временно оккупированном Мелитополе пока об эвакуации речь не идет.

"У врага паника, враг готовится к обороне временно оккупированной Запорожской области, но с другой стороны пытается предупредить гражданских о том, что контрнаступление (ВСУ – ред.) точно будет. На сегодняшний день у них паника и они готовятся к выходу из временно оккупированной территории", – резюмировал Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе утром, 22 апреля, раздался взрыв.

В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею.

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