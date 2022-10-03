"У оккупантов — паника": Жданов рассказал об успехах ВСУ на двух направлениях

Оккупанты не могут сдержать контрнаступление, поскольку столкнулись с нехваткой резервов, сообщил эксперт.

Украинские военные продвинулись на Слобожанском и Херсонском направлениях, российские паблики распространяют слухи о некоем "супероружии" ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

"К сожалению, официальной информации от нашего Генштаба нет, но есть информация от российских источников, особенно от социальных сетей и СМИ. По их информации, на Слобожанском направлении продолжается контрнаступление, и наши войска продвигаются в направлениии Кременной и Сватово от Купянска", - сообщил эксперт.

По его словам, у российских войск "состояние примерно на уровне паники, потому что нет резервов, нечем усиливать подразделения".

"И на Южнобугском направлении в Херсонской области вчера вроде как Вооруженные силы Украины прорвали фронт и двигаются в направлении Новой Каховки. Российские паблики пишут, что там было применено какое-то супероружие, которое полностью лишило российские войска связи", - рассказал Жданов.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении и делают прогнозы насчет освобождения Херсона.

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