"У оккупантов — паника": Жданов рассказал об успехах ВСУ на двух направлениях

Оккупанты не могут сдержать контрнаступление, поскольку столкнулись с нехваткой резервов, сообщил эксперт.
Украинские военные продвинулись на Слобожанском и Херсонском направлениях, российские паблики распространяют слухи о некоем "супероружии" ВСУ.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.
"К сожалению, официальной информации от нашего Генштаба нет, но есть информация от российских источников, особенно от социальных сетей и СМИ. По их информации, на Слобожанском направлении продолжается контрнаступление, и наши войска продвигаются в направлениии Кременной и Сватово от Купянска", - сообщил эксперт.
По его словам, у российских войск "состояние примерно на уровне паники, потому что нет резервов, нечем усиливать подразделения".
"И на Южнобугском направлении в Херсонской области вчера вроде как Вооруженные силы Украины прорвали фронт и двигаются в направлении Новой Каховки. Российские паблики пишут, что там было применено какое-то супероружие, которое полностью лишило российские войска связи", - рассказал Жданов.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении и делают прогнозы насчет освобождения Херсона.
Читайте также:
- "Нас раз***ли сильно, 8 человек остались без рук и ног": оккупант просит отца уклониться от мобилизации
- У оккупантов остались "крайне опасные" ракеты: военный эксперт об оружии РФ
- ВСУ атакуют на 5 направлениях и пытаются взять оккупантов в котел: какая ситуация на фронтах (актуальная карта боевых действий)