У оккупантов появилась новая циничная цель на Марьинском направлении

Более недели военные РФ совершают в этом районе более полусотни атак в среднем за сутки.

Российские оккупанты получили новый приказ в отношении Марьинского направления. Военные РФ хотят взять под контроль село Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается оцепить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель — пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", — подчеркнул Александр Штупун.

Он также добавил, что более недели военные РФ совершают в этом районе более полусотни атак в среднем за сутки. Активнее оккупанты применяют и бронетехнику и усилили авиаудары — за прошедшие сутки россияне 41 раз задействовали авиацию.

Напомним, что у Путина высказались об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 в Украине.

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