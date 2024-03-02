У оккупантов серьезные потери: Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонщины

За прошедшие сутки враг взял паузу и не проводил штурмов.

За прошедшие сутки российские оккупанты не собрали штурмовых групп для проведения атак на левом берегу Днепра в Херсонской области. Враг несет серьезные потери.

Об этом в эфире FREEДОМ сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты теряют фактически 70% личного состава по результату боевых действий. После каждого "мясного штурма" россиян возвращается меньшая часть группы, что подрывает их морально-психологическое состояние.

"В последние месяцы мы фиксируем так называемое командирское эмбарго на использование бронетехники. Штурмы россияне проводят чисто "мясной" способ, когда только пехотные группы участвуют в них", — отметила пресс-служба ОК "Юг".

Потери врага за последние несколько дней свидетельствуют о том, что их штурмы безуспешны. Вероятно, именно поэтому за прошедшие сутки враг взял паузу. До этого интенсивность россиян фиксировали на уровне три-четыре штурма в сутки – это средняя интенсивность.

По словам Гуменюк, у россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области сейчас развернута достаточно серьезная группировка "Днепр". По ее словам, оно сосредоточено на ведении боевых действий по левобережному плацдарму ВСУ, обстреливающему деоккупированный правый берег Херсонщины.

"Эта группировка насчитывает достаточное количество сил и средств для того, чтобы продолжать подобные действия в течение еще нескольких месяцев. Тем не менее, мы видим там постоянную ротацию. За счет этой группировки пополняются силы и средства Запорожского, Авдеевского, Бахмутского направлений — там, где в врага более серьезные потребности в пополнении сил. Здесь же в основном происходит переподготовка подразделений и их задействование в штурмовых действиях", — сообщила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк сообщала, что у Крынок плацдармы ВСУ закреплены. По ее словам, оккупанты могут усилить свою группировку и выбить ВСУ из Крынок, ведь поскольку логистические маршруты армии РФ не полностью перерезаны.

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