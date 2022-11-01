У оккупантов случилась "маленькая Чернобаевка": в ВСУ раскрыли подробности

Вооруженные силы Украины устроили российским оккупантам "маленькую Чернобаевку", уничтожив за короткий промежуток времени много вражеских вертолетов.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на канале Freedom.

Игнат, в частности, прокомментировал информацию о ликвидации вертолета Ми-8, принадлежавшего "вагнеровцам":

"Очевидно, что этот вертолет был раньше на вооружении Республики Беларусь. Там даже видно флаг, зарисованный куском камуфляжа. Очевидно, "вагнеровцы", которые хвастаются, что у них есть все на вооружении, где-то купили. Видно, что вертолет на видео летит достаточно высоко, наши летчики не рискуют так. Наверное, неопытные пилоты, поэтому был сбит. В авиации чем ниже летишь, тем больше шансов уберечься от выстрела из ПЗРК или другого зенитного вооружения".

Кроме того, по его словам, ВСУ сбили три вертолета Ка-52 на юге страны - постарались воздушные командования "Юг" и "Центр".

"Также хорошая информация из Псковской области, которую опубликовали в ГУР, что уничтожены Ка-52 и Ми-28Н, который называют "Ночным охотником". И еще два вертолета получили существенные повреждения. Поэтому вчера "маленькая Чернобаевка" произошла в стане врага", - заявил Игнат.

Напомним, по данным британской разведки, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более четверти всех своих ударных вертолетов Ка-52.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов составляют около 72470 человек личного состава, почти 2700 танков, 533 самолета и вертолета.

Российская армия только за минувшие сутки потеряла в Украине около 650 бойцов убитыми.

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