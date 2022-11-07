У оккупантов в Херсоне остался один сценарий — эксперт о возможной ловушке для ВСУ

Российские оккупанты в Херсоне не смогут заманить ВСУ в ловушку, имитируя отступление на левый берег Днепра.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, может ли отступление войск РФ из Херсона быть ловушкой, Мусиенко ответил:

"Если это ловушка, нам станет очень легко об этом известно. Работает разведка, есть достаточно много людей на оккупированных территориях, которые информируют наших военных о реальном положении вещей там, плюс работает движение сопротивления. Устроить ловушку, о которой бы мы не знали, не подозревали или не догадывались, априори невозможно".

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По мнению эксперта, если оккупанты оставят в Херсоне военных, одетых в гражданскую одежду, это не даст результата:

"Они думают, что мы об этом не знаем? Знаем. Сколько такие военные продержатся при условии, что украинские войска будут со всех сторон возле Херсона, а за ними будет река Днепр? Хочу посмотреть, сколько они выдержат в гражданском, военном и так далее. Не выдержат".

Как отметил Мусиенко, украинский Генштаб удачно применяет тактику, заключающуюся в изматывании и уменьшении боеспособности подразделений российских войск на правобережье.

"Россия как-то пыталась это исправить, они ремонтировали Антоновский мост, создавали какие-то переправы на плотах. Они увидели, что это не спасает ситуацию и не помогает им в большом количестве перебросить подкрепления на правобережье. Поэтому они готовят вариант постепенного отступления. Техники, тяжелого вооружения не так много, с ним возникает проблема у российских войск. Для них возникает задача спасти как можно больше артиллерии, сил и средств с правобережья", — объяснил он.

По словам эксперта, оккупанты сейчас "стараются эту технику в как можно большем количестве перебросить на левый берег".

"Мне кажется, что это едва ли не единственный сценарий, который у них сохраняется. Просто это вопрос времени, сколько при таких условиях группировка российских войск может продержаться. Они сами теряют веру, что смогут удержать этот плацдарм на правобережье — единственный у российских войск. Это остается вопросом времени", – считает он.

По словам Мусиенко, россияне "не могут наблюдать спокойно, что мы не идем на них огромными колоннами, не идем в лобовые атаки, а действуем разумнее".

"Они нас хотят спровоцировать на обратное, чтобы нам нанести урон. Мы на это не идем. Любые ловушки в таких условиях невозможны", — добавил эксперт.

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко

Напомним, в Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра. Группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч, РФ испытывает существенные проблемы с их обеспечением.

Захватчики эвакуировали так называемые "государственные" учреждения из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма были вывезены работники и имущество банков и пенсионного фонда.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ взяли под контроль все переправы. По его словам, оккупанты не смогут вывести войска из Херсона, как они сделали это на Харьковском направлении.

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