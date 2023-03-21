"У оккупантов закончились "пряники": Федоров о новой "тактике" россиян в Запорожской области

Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий.
На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики ужесточают ограничения для мирного населения. Теперь кроме "прокуратуры" и "суда" стало известно о создании управления Росгвардии.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"У оккупантов закончились "пряники" для жителей ВОТ. Остались только "кнуты". Оккупанты меняют тактику на временно оккупированых территориях Запорожья", — рассказал он.
По его словам, каждый день появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах. По данным Федорова, вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ВОТ Запорожья зарегистрировано управление Росгвардии.
"Управлять новой структурой прислали СОБРовца из Москвы, засветившегося в разборках "воров в законе"", — добавил он.
Напомним, в результате взрыва авто в центре захваченного Мелитополя погиб местный коллаборант Иван Ткач, владевший крупной транспортной компанией.
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