Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"У оккупантов закончились "пряники": Федоров о новой "тактике" россиян в Запорожской области

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2143
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"У оккупантов закончились "пряники": Федоров о новой "тактике" россиян в Запорожской области

Фото: Associated Press

Россияне проводят дополнительные проверки местных жителей оккупированных территорий.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики ужесточают ограничения для мирного населения. Теперь кроме "прокуратуры" и "суда" стало известно о создании управления Росгвардии.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"У оккупантов закончились "пряники" для жителей ВОТ. Остались только "кнуты". Оккупанты меняют тактику на временно оккупированых территориях Запорожья", — рассказал он.

По его словам, каждый день появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах. По данным Федорова, вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ВОТ Запорожья зарегистрировано управление Росгвардии.

"Управлять новой структурой прислали СОБРовца из Москвы, засветившегося в разборках "воров в законе"", — добавил он.

Напомним, в результате взрыва авто в центре захваченного Мелитополя погиб местный коллаборант Иван Ткач, владевший крупной транспортной компанией.

Читайте также:

Оккупанты в панике – Мелитополь готовится к приходу ВСУ

Оккупанты в панике – Мелитополь готовится к приходу ВСУ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2143
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация