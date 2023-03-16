У оккупированного Мариуполя раздались громкие взрывы: в небо поднимается черный дым (фото, видео)

Взрыв был столь сильным, что его слышали в Мариуполе.
В оккупированном селе Малоянисоль Мариупольского района Донецкой области в четверг, 16 марта, разразился масштабный пожар. Вероятно горит русский склад с боеприпасами.
Об этом сообщает "Мариуполь. Сопротивление".
По данным местных активистов, пожар вспыхнул сегодня. После взрывов в небе поднимается черный дым и слышны звуки детонации. Люди утверждают, что взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в оккупированном Мариуполе.
Также после этого активизировалась авиация российских окупантов.
Пока официальной информации об инциденте нет.
Напомним, в поселке Старый Крым возле Мариуполя 13 марта раздались взрывы. Местные сообщают о звуках детонации.
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