У оккупированного Мариуполя раздаются взрывы и виден черный дым: детонируют боеприпасы (фото)

Российский склад вооружения вероятно посетила "бавовна".
В поселке Старый Крым возле Мариуполя в понедельник, 13 марта, раздались взрывы. Местные сообщают о звуках детонации.
Об этом пишет "Мариуполь. Сопротивление".
По данным местных жителей, возле поселка Старый Крым, входящего в Мариупольскую городскую громаду Донецкой области, раздались взрывы. После этого над поселком поднялся черный дым.
"Направление Старый Крым — хлопок с детонацией. Взрыв за взрывом. Говорили же — самолеты верный признак хлопка", — говорится в сообщении.
Напомним, над временно оккупированным Мариуполем в понедельник утром, 13 марта, активизировалась авиация российских оккупантов, самолеты направлялись в сторону Запорожья.
Также в Мариуполе прогремели несколько взрывов 11 марта, в результате которых зафиксирован "хлопок" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.
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