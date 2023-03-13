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У оккупированного Мариуполя раздаются взрывы и виден черный дым: детонируют боеприпасы (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2356
Время на прочтение
1 мин
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У оккупированного Мариуполя раздаются взрывы и виден черный дым: детонируют боеприпасы (фото)

Фото: "Мариуполь. Сопротивление"

Российский склад вооружения вероятно посетила "бавовна".

В поселке Старый Крым возле Мариуполя в понедельник, 13 марта, раздались взрывы. Местные сообщают о звуках детонации.

Об этом пишет "Мариуполь. Сопротивление".

По данным местных жителей, возле поселка Старый Крым, входящего в Мариупольскую городскую громаду Донецкой области, раздались взрывы. После этого над поселком поднялся черный дым.

Фото:
Фото: "Мариуполь. Сопротивление"

"Направление Старый Крым — хлопок с детонацией. Взрыв за взрывом. Говорили же — самолеты верный признак хлопка", — говорится в сообщении.

Фото:
Фото: "Мариуполь. Сопротивление"

Напомним, над временно оккупированным Мариуполем в понедельник утром, 13 марта, активизировалась авиация российских оккупантов, самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Также в Мариуполе прогремели несколько взрывов 11 марта, в результате которых зафиксирован "хлопок" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2356
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