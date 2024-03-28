У оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет: как это произошло (видео)

В четверг, 28 марта, у временно оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский истребитель Су-27.

Видео падения горящего самолета опубликовали в соцсетях.

На кадрах можно заметить парашютиста – вероятно, пилот успел катапультироваться.

По непроверенной информации, уничтожить свой самолет могла российская система ПВО.

“С-400 – лучшая система ПВО. Это уже не первая цель на ее счету”, – иронично пишут в комментариях к опубликованному видео.

Возле оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет

Напомним, 23 марта Силы обороны Украины совершили ракетную атаку на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен, вероятно, ракетами Storm Shadow.

Читайте также: