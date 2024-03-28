У оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет: как это произошло (видео)

Вероятно, пилот вражеского истребителя сумел спастись с горящего воздушного судна.
В четверг, 28 марта, у временно оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский истребитель Су-27.
Видео падения горящего самолета опубликовали в соцсетях.
На кадрах можно заметить парашютиста – вероятно, пилот успел катапультироваться.
По непроверенной информации, уничтожить свой самолет могла российская система ПВО.
“С-400 – лучшая система ПВО. Это уже не первая цель на ее счету”, – иронично пишут в комментариях к опубликованному видео.
Напомним, 23 марта Силы обороны Украины совершили ракетную атаку на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен, вероятно, ракетами Storm Shadow.
Читайте также: