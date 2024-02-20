У окупантов достаточно сил для продвижения, и они будут это делать: Жорин об опасности возле Авдеевки

По его словам, сейчас Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

После захвата Авдеевки у российских оккупантов на этом направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.

Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать", – убежден Жорин.

По его словам, сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

"Интенсивность боев высока, но конечно не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день – Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе россияне имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", – сказал военный.