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У окупантов достаточно сил для продвижения, и они будут это делать: Жорин об опасности возле Авдеевки

У окупантов достаточно сил для продвижения, и они будут это делать: Жорин об опасности возле Авдеевки

Разрушена Авдеевка / Фото: Getty Images

По его словам, сейчас Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

После захвата Авдеевки у российских оккупантов на этом направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.

Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать", – убежден Жорин.

По его словам, сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

"Интенсивность боев высока, но конечно не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день – Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе россияне имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", – сказал военный.

Ласточкино на карте / © Deepstatemap
Ласточкино на карте / Фото: Deepstatemap

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

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АВДЕЕВКА: россияне стерли город с лица земли! Что происходит сейчас и где ВСУ?

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