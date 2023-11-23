У окупантов из-за применения северокорейских снарядов разрывается техника (фото)

Оккупантам разорвало ствол от САУ "Акация". Об этом сам экипаж написал в отчете.

У русских оккупантов разорвало ствол от САУ 2С3 "Акация". Произойти это могло не только из-за износа техники, но и из-за применения северокорейских снарядов.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, оккупантам разорвало ствол от САУ "Акация". Об этом сам экипаж написал в отчете.

“В целом экипаж САУ жалуется и требует расследовать инцидент. Неужели подарки от Ина не той "системы"? А вообще на северокорейскую продукцию много жалоб. Сделано оно, скажем так, без учета целого ряда требований и явно по несовершенной технологии, в результате чего возрастает нагрузка на оружие и повышается вероятность непредсказуемого результата при выстреле”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что россияне в Токмаке провели рейд по поиску информаторов ВСУ.

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