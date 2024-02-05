У окупантов может закончиться техника: когда российская армия "захлебнется" в Украине — Forbes

В сравнении с 2022-2023 годами нынешние потери российской техники на фронте резко возросли. Это грозит тем, что уже через полгода у кафиров может закончиться боевая техника.

Об этом пишет издание Forbes.

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Журналисты привели данные аналитика Эндрю Перпетуа, подсчитывающего потери транспортных средств и публикующего ежедневный список украинской и российской армий. Он отметил, что для ВС РФ в воскресенье был установлен рекорд по уничтоженной и подбитой технике, подытожив потери за субботу.

Авторы издания обращают внимание, что " производство новой бронетехники в РФ продолжает отставать, поэтому россияне все еще преимущественно ездят на подержанных машинах времен холодной войны, которые они извлекли из долгосрочного хранения, однако эти запасы ограничены".

"Проблема, конечно, заключается в том, что в этом году россияне теряют все больше и больше транспортных средств быстрее, чем когда-либо. Согласно воскресному отчету Перпетуа, они потеряли 13 БМП, а также боевые машины БТР за один день. Это значит, что месячный уровень потерь БМП приближается к 400. В пять раз больше, чем мы наблюдали в 2022 и 2023 годах. При нынешних темпах у России нет двухлетнего резерва боевых машин. Возможно, у него есть шестимесячный резерв ", — говорится на сайте информационного агентства

Напомним, Генштаб ВСУ назвал потери врага. Сколько оккупантов ликвидировали ВСУ по состоянию на 5 февраля 2024 года.

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