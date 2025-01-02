У оккупантов на Херсонщине массово выходят из строя лодки и гидроскутеры: в чем причина — "Атеш"

Возвращение лодок на ремонт срывает планы российского военного командования по форсированию Днепра.

На ремонтную базу российских оккупантов в Лазурном Херсонской области поступает все больше поврежденной техники, в том числе лодок и гидроскутеров.

Об этом сообщают в Telegram-канале движения сопротивления "Атеш".

По данным агентов, рост количества поломок водных средств связан с преднамеренным саботажем со стороны самих российских военнослужащих.

"Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "Атеш", — говорится в сообщении.

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Возвращение лодок на ремонт срывает планы российского военного командования по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.

"Мы продолжаем помогать российским военнослужащим, предоставляя советы и инструкции, как избежать бессмысленных жертв и сохранить свои жизни в этой войне", — подчеркнули в "Атеш".

Напомним, российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах реки Днепр в Херсонской области.

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