У оккупантов на Херсонщине массово выходят из строя лодки и гидроскутеры: в чем причина — "Атеш"

Возвращение лодок на ремонт срывает планы российского военного командования по форсированию Днепра.
На ремонтную базу российских оккупантов в Лазурном Херсонской области поступает все больше поврежденной техники, в том числе лодок и гидроскутеров.
Об этом сообщают в Telegram-канале движения сопротивления "Атеш".
По данным агентов, рост количества поломок водных средств связан с преднамеренным саботажем со стороны самих российских военнослужащих.
"Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "Атеш", — говорится в сообщении.
Возвращение лодок на ремонт срывает планы российского военного командования по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.
"Мы продолжаем помогать российским военнослужащим, предоставляя советы и инструкции, как избежать бессмысленных жертв и сохранить свои жизни в этой войне", — подчеркнули в "Атеш".
Напомним, российские военные тонут, пытаясь высадиться на островах реки Днепр в Херсонской области.
Читайте также: