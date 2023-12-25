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У окупантов наблюдаются проблемы с китайскими баги Desertcross 1000-3: в чем их недостаток

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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У окупантов наблюдаются проблемы с китайскими баги Desertcross 1000-3: в чем их недостаток

Фото: соцмережі

оккупанты заказали две тысячи единиц такого китайского транспорта.

У российских кафиров проблемы с резиной на китайских багах Desertcross 1000-3 производства AODES.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отмечается, китайские баги Desertcross 1000-3 российские оккупанты заказали в количестве более двух тысяч единиц.

“Нахваливают их российские пропагандисты, из трусов выпрыгивают, но есть нюанс. Резина какая-то у них слишком чувствительна. Погрузка с украинского бездорожья вообще не держит. А замена – это логистика”, — подчеркнул Александр Коваленко.

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Напомним, что после президентских "выборов" в России в марте 2024 года, когда Владимир Путин снова возглавит страну, состоится старт новой наступательной операции оккупантов в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
290
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