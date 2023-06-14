У окупантов началась серьезная нехватка военной техники — ЦНС

Захватчики хотят восполнить нехватку техники за счет снятия с консервации устаревших образцов оружия.

Российские войска начали терять большое количество своей военной техники на фронте, а для ее ремонта в армии агрессора не хватает механиков.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"В ходе украинского контрнаступления российские оккупационные войска теряют существенное количество военно-техники", — говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что захватчики хотят восполнить нехватку техники за счет снятия с консервации устаревших образцов оружия. Кроме того, сообщается, что у захватчиков ощутима нехватка специалистов, которые могут восстанавливать поврежденную технику.

Враг начал принудительно привлекать для ремонта и обслуживания своей техники специалистов. В частности, в оккупированном Крыму захватчики начали производить набор среди местных работников СТО и автослесарей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны России запретило использовать артиллеристам на Брянщине боеприпасы 2023 года из-за выявленной нехватки партий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Государственная пограничная служба показала видеоуничтожение российских оккупантов украинскими артиллеристами.

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