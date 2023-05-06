У окупантов нет нехватки боеприпасов, Пригожин врет: какая ситуация в Бахмуте

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, нехватки боеприпасов у окупантов не заметно.

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Заявления главаря террористов "Вагнера" — ложь.

Об этом в комментарии CNN сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому слова Пригожина — это полный блеф", — заявил Череватый.

Он также добавил, что украинские военные продолжают удерживать часть Бахмута.

"Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Какого-то большого прорыва противник не добился", — подчеркнул спикер.

Напомним, что главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воинам главы Чечни Рамзана Кадырова.

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