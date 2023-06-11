У окупантов проблемы с железнодорожным сообщением: взорван мост в Запорожье, повреждение пути — в Крыму

На временно оккупированной территории Запорожской области и Крыма, очевидно, успешно ведутся "рельсовые войны".

На южном фронте у российской оккупационной армии появились проблемы с логистикой — на время усложнено передвижение личного состава и военной техники по железной дороге.

Как сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), в Акимовке на временно оккупированной территории Запорожской области произошел подрыв железнодорожного моста.

По его словам, вероятно, это работа партизан из Мелитополя.

Взорванный железнодорожный мост был важной логистической артерией, через которую осуществлялось снабжение личного состава и военной техники врага на линию фронта с территории временно оккупированного Крыма.

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"Спасибо мужественным землякам. Позже обязательно обнародую ваши имена”, — написал он.

Кроме того, российские пропагандисты сообщают о повреждении пути на территории АР Крым.

По словам главаря крымских коллаборантов Сергея Аксенова, движение поездов приостановлено в Ислямтерецком районе на востоке полуострова. Причина – повреждение железнодорожного полотна.

Пропагандисты уверяют, что пострадавших в результате инцидента нет и обещают возобновить железнодорожное движение через несколько часов. Тем временем для пассажиров организуют трансфер на автобусах.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в ночь на 11 июня была слышна стрельба, после чего возле состава захватчиков загорелось авто.

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