У оккупантов — снарядный кризис: Коваленко проанализировал состояние обеспечения врага и потянет ли РФ затяжную войну

По словам эксперта, затяжная война – не в пользу самой России.

Осенью 2023 года у оккупантов наблюдается снижение боеприпасов. Благодаря собственному производству ВПК России не сможет удовлетворить потребности своей армии, а затяжная война не в интересах РФ.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко написал в своей колонке для OBOZREVATEL со ссылкой на сообщение сухопутных войск ВСУ.

По их официальному заявлению, впервые за период полномасштабной войны с Россией в IV квартале 2023 количество выстрелов украинской артиллерии превысило количество выстрелов артиллерии оккупационных войск.

"Такая ситуация – вполне ожидаемый результат, если внимательно рассматривать поступательное понижение огневого потенциала российской армии, на что влияло истощение складов с боеприпасами", – объясняет Коваленко.

Он проанализировал: если с начала вторжения в Украину, в феврале и марте 2022 года, российская артиллерия могла себе позволить 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки, то уже в июле-августе прошлого года этот показатель колебался от 40 до 50 тысяч. выстрелов.

Наступление на Бахмут производилось по ограниченному показателю 20-25 тысяч выстрелов в сутки по всей зоне боевых действий, причем более 50% этого огневого потенциала концентрировалось именно в районе города-крепости.

"В январе 2023-го в одном из своих обзорных материалов я отмечал, что вполне возможно через два месяца, к маю-июню, российский огневой потенциал может сократиться до 10 тысяч выстрелов в сутки. Сократился он до 10 тысяч выстрелов в сутки не в мае, а чуть позже — на рубеже июня-июля, а по состоянию на начало октября впервые опустился ниже 10 тысяч выстрелов", — отметил эксперт.

По его словам, такая ситуация вынуждает Россию еще со времен штурма Бахмута очень жестко распределять свой огневой потенциал, ущемляя большую часть фронта.

"И когда кто-то заявляет, что нет ни одного снарядного голода — "у нас под Авдеевкой ад", то ничего удивительного. Под Авдеевкой ад, а протяженностью сотен километров фронта одиночные или пакетные обстрелы. Когда адо сотнями километров фронта и когда в отдельно взятой локации — существенная разница, не правда ли?" – говорит Коваленко.

У россиян заканчиваются снаряды?

Российский ВПК, по информации Коваленко, имеет возможность производить от 1,5 до 1,7 млн выстрелов в год. Этот потенциал позволяет им обеспечить войска в среднем на 4,5 тысячи выстрелов в сутки. То есть, за счет собственного производства российский ВПК не сможет удовлетворить потребности российской армии. При этом с 2022 по 2023 год критически нарастить производство в России не смогли, что подтверждает факт отсутствия технических и технологических возможностей.

"Конечно, можно организовать три смены на предприятии, а также объявить дополнительный набор работников, но когда производственная линия не может технически выдавать больше установленного количества продукции или когда есть ограничения по технологической компоненте (например, по праху), то три смены — это не больше чем ширма для сокрытия проблемы", – добавляет эксперт.

Именно по этой причине россияне пытаются найти дополнительные источники боеприпасов, в частности Иран и Северную Корею. Но, как известно, Иран уже давно передает России снаряды 152-мм и 122-мм для ствольной артиллерии (впервые были верифицированы в июне 2023 года) и 122-мм реактивные снаряды для РСЗО БМ-21 "Град".

Однако это не смогло критически повлиять на ситуацию в зоне боевых действий и количество выстрелов в оккупантов продолжило снижаться.

Поможет ли России Северная Корея, а Украине – США?

Северная Корея не сможет критично изменить ситуацию на фронте своими поставками БК России.

"Лишь ситуативно, недолго и на отдельно взятых участках фронта", – считает Коваленко.

На этом фоне стоит отметить тот факт, что поддерживающие Украину страны Запада наращивают производство боеприпасов.

В США, где до начала полномасштабного вторжения в Украину не производилось и 10 тысяч выстрелов в месяц, сейчас производится более 26 тысяч выстрелов и планируется наращивать этот показатель до 80 тысяч!

В Германии компания Rheinmetall повысила производство до более чем 450 тысяч снарядов в год и планирует увеличить этот показатель до 700 тысяч.

Что произойдет с оккупантами в случае затяжной войны?

Поэтому в случае затягивания войны российская армия окажется в ситуации, когда не сможет производить больше количества выстрелов в сутки, чем ей может разрешить ее производственный потенциал, а с учетом логистики – и того меньше.

"Это один из примеров того, что затяжная война не в пользу, прежде всего, самой России. Но не только снаряды влияют на количество выстрелов РОВ", — считает эксперт.

Отметим, что враг не использует знания, полученные в войне против Украины. ВС РФ, как цельная военная структура, не учится. И полномасштабная война в Украине в течение 2022 и 2023 годов это ярко продемонстрировала. Об этом также писал военный аналитик Александр Коваленко. Подробности его разбора читайте в материале о единственном превосходстве россиян в войне.

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