У окупантов в Запорожской области может произойти коллапс: эксперт объяснил, на что это может повлиять

В Запорожской области возможен коллапс российской обороны оккупантов. По кремлевским соцсетям прошла волна панических криков относительно Вербового.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“По российским Z-телегам волной мчатся некоторые панические крики относительно Вербового, что и неудивительно, с учетом того, какие там сейчас совершают продвижение СОУ. Но, в то время как внимание российских ура-патриотов привлекается к Вербову, полностью игнорируется Новопрокоповка. И это тоже не удивительно”, – рассказывает Коваленко.

По его словам, Вербовое — это важная деревня на границе первой и второй линии обороны, освобождение которой откроет украинским военным выход сразу в нескольких направлениях.

“Но все же, оно находится несколько в стороне от трассы 0408, ведущей прямо к Токмаку. Ну, как прямо... через Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку. И нюанс этой, условно, агломерации сел в том, что увольнение Новопрокопки делает совершенно бессмысленным содержание оккупантами Ильченкова и Сладкой Балки. И если они не стадо суицидников, то после увольнения Новопрокопки должны по автобану 0408 спешить в Токмак”, — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что в коллапсе этой локации командование РОВ пытается отвлечь внимание от состояния дел на очень важной трассе, на положение дел на важном, но все же отдаленном селе.

"Вершины Запорожского треугольника Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое начинают осыпаться", — отметил Коваленко.

Напомним, что у россиян нет ресурса захватить Роботино снова — и Силы обороны могут расширять освобожденный участок для того, чтобы идти в направлении Токмака.