"У окупантов здесь надломится хребет": Барабаш — об упорных битвах за Авдеевку

На Авдеевском направлении очень жарко. Кафиры изо всех сил пытаются взять Авдеевку к Новому году. Российское командование не жалеет ни людей, ни техники.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

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По его словам, оккупанты не оставляют попыток оцепить город.

"Противник не считает ни личный состав, ни технику, то есть пытается выполнить любой ценой поставленную перед ними задачу. До 14 декабря им не удалось это сделать, к Новому году также не удастся, я уверен, и к их псевдовыборам на болотах захватчики" также не смогут взять Авдеевку. У меня сомнений на этот счет нет", — подчеркнул он.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации добавил, что российская армия ежедневно несет большие потери. Только за вчера около 50 россиян - 200-ми, около 100 затрехсотили.



"Для кафиров Авдеевская мясорубка работает на полную мощность. У меня есть внутреннее ощущение, что они на Авдеевке не то что зубы сломают, но и у них позвоночник надломится. Я очень хочу, чтобы на Авдеевке был перелом не только их позвоночника, а у этой войне. Почему мне кажется, что так оно будет", — сказал Барабаш.

Напомним, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. Враг бросает пачками окупантов.

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