У олигархов РФ предлагают забирать ресурсы на финансирование войны: в ISW рассказали детали

Идею, чтобы "отжимать" у российских олигархов ресурсы на спонсирование войны, продвигает Пригожин.

Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий.

Об этом с утра 25 декабря сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Так, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин посетил похороны вагнеровца в Санкт-Петербурге 24 декабря, где заявил, что террористическому государству необходимо конфисковать роскошное имущество и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают военные действия из-за страха потерять роскошный образ жизни.

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Согласно чепухе Пригожина, эти олигархи поддерживают видение, согласно которому, мол, "западные кураторы" должны "доминировать" в России в обмен на спонсорство их образа жизни и сравнил современную российскую олигархию с Украиной или Россией 1990-х годов.

Блогеры связаны с ЧВК "Вагнер", поддержали критику Пригожина в адрес российских чиновников и похвалили его поддержку военных действий.

По мнению Института изучения войны, Пригожин использует такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет среди общества и повлиять на возвращение более жестких мер национализации. В ISW напоминают, что Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию.

Между тем, 24 декабря внезапно скончался генеральный директор российского судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи", расположенного в западном порту Санкт-Петербурга, 66-летний Александр Бузаков. За время его руководства "Адмиралтейские верфи" начали специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подлодок, способных запускать крылатые ракеты "Калибр".

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщает, что у россиян не только нехватка боеприпасов, но и ограничено наличие крылатых ракет. Поэтому Москва также ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре – примерно раз в неделю.

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