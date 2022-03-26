У ООН есть данные о братских могилах в Мариуполе: в одной из них похоронено 200 тел

У ООН есть данные о братских могилах в Мариуполе: в одной из них похоронено 200 тел

Не обязательно все похороненные в могилах люди являются гражданскими жертвами.

ООН получает данные, подтверждающие существование массовых захоронений в оцепленном российскими войсками Мариуполе Донецкой области.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет CNN.

Организации удалось получить "спутниковую информацию" об одной из таких братских могил.

"По нашим подсчетам, в одной из этих братских могил похоронены около 200 человек", – сказала Богнер.

В то же время она отметила, что не обязательно все похороненные в могилах люди являются гражданскими жертвами. Ведь когда документируются жертвы среди мирного населения, не учитываются военные потери, а также люди, погибшие не из-за военных действий.

Глава миссии ООН сделала такую ремарку, когда описывала город, где обычный уровень смертности вырос из-за отсутствия пищи, электричества и воды: "В городе погибают люди, которые являются не просто гражданскими жертвами".

Напомним, незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ написали инструкцию для срочных захоронений во время войны – в частности, создания братских могил.