У Орбана отреагировали на заявление заместителя Кулебы о том, что "Венгрия поддерживает уничтожение украинцев"

В Венгрии говорят, что заявление украинского дипломата – это "провокация".

В МИД Венгрии возмутились из-за заявления замминистра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса о том, что политика Орбана "поддерживает уничтожение украинской нации".

Об этом пишет венгерское информационное агентство MTI.

Спикер министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай заявил, что заявление украинского дипломата мол было "провокацией", а Венгрия "не позволит втянуть себя в войну".

"Мы не позволим никому втянуть нас в войну, мы продолжаем призывать к прекращению огня и мирным переговорам", — заявил Пачолай.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в интервью словацкому изданию SME рассказал, что политика венгерского премьера Орбана поддерживает уничтожение Россией украинской нации, поскольку если наше государство согласится на "мир" с РФ, то погибнет еще больше украинцев .

"Разочаровывает позиция, которую сегодня занимает Венгрия, что путь к миру состоит в том, чтобы Украина прекратила свое сопротивление России. Мы все знаем, что в таком случае произойдет: Украина перестанет существовать. Мы все знаем, что цель Путина – оккупировать всю Украину и уничтожить украинскую нацию. Это значит, что Венгрия поддерживает уничтожение украинской нации", – сказал Перебийнис.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в затягивании войны в Украину и, а Германию в том, что она возглавляет "лагерь войны". Венгерский премьер заявил, что намерен поддерживать отношения с Россией.

Также глава МИД Словакии послал Орбана и всех сторонников Путина в направлении российского корабля.

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