У памятника Леси Украинке в Москве, где возник стихийный мемориал жертвам ракетных обстрелов Днепра, начали задерживать людей

Силовики продолжают хаотические задержания прохожих в надежде найти тех, кто возлагает цветы к памятнику.

К памятнику Леси Украинке в Москве, где возник стихийный мемориал в память о жертвах ракетного обстрела Днепра, приехала полиция и вначале задержала одного из прохожих, выгуливавших собаку. Сейчас собаку пытаются пристроить окружающим.

Об этом передает "ОВД-Инфо".

Всего задержаны уже четыре человека.

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Число машин полиции возле памятника Леси Украинки увеличилось до двух.

Силовики продолжают хаотические задержания прохожих, надеясь найти тех, кто возлагает цветы к памятнику в память жертв ракетных обстрелов Днепра.

Напомним, в Москве неизвестные принесли к памятнику Леси Украинки на Украинском бульваре цветы и детскую игрушку в память о погибших в Днепре. Там была также фотография того же разрушенного жилого дома.

Отметим, в Днепре по состоянию на 17 января еще не идентифицированы 15 тел погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому.

Так, по состоянию на 13:00 17 января известно, что:

спасены 39 человек, из них 6 детей

погибли 44 человека, из них 5 детей

травмировано 79 человек, из них 16 детей

получено 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

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