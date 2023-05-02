"У партнеров есть беспокойство" — Запад в ожидании контрнаступления ВСУ: The Guardian

Разговоры о потенциальном контрнаступлении Вооруженных Сил Украины не утихают. Западные журналисты пообщались с украинскими военнослужащими и заверили, что ближайшие месяцы боевых действий будут решающими.

Об этом пишут журналисты The Guardian.

Как отмечают аналитики, беспокойство партнеров Украины растет и успешная контрнаступательная операция, скажем, на юге могла бы помочь отношениям между Киевом и Западом и, очевидно, решить вопрос о поставках вооружения.

"Война на несколько месяцев перешла в почти неподвижную линию фронта, российские войска все еще удерживают почти пятую часть страны, а стоимость военной и финансовой помощи Украине, по всей видимости, начинает волновать некоторых западных союзников", — говорится в материале.

Наиболее оптимистичные среди Украины и ее союзников надеются на повторение драматических военных триумфов прошлой весной и осенью, когда войска РФ были отброшены от Киева, а затем через несколько недель вытеснены с востока и юга страны.

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Вашингтон и европейские столицы волнуются за состояние армии Украины после тяжелого года войны. Однако, по оценкам, количество смертей россиян, по крайней мере, вдвое превышает потери украинцев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе заявил, что Украина получила 1550 бронированных машин и 230 танков, а также множество боеприпасов от Альянса и стран-партнеров. Страны НАТО также научили и снарядили девять новых бронетанковых бригад, что оставило Украину в "сильной позиции".

По мере того, как новая техника поступает в Украину, все больше высказывались предположения о том, когда и где может начаться контратака ВСУ.

"Очевидной военной целью для украинских сил было бы направление, чтобы отвоевать плацдарм на побережье Азовского моря. Если бы они смогли прорваться через контролируемую Россией территорию, они бы перекрыли линии поставок войскам, которые сейчас атакуют Херсон, и разорвали бы сухопутный мост России в Крым", – пишут журналисты.

Одним из самых больших факторов, который, вероятно, влияет на дату начала наступления, вне контроля Украины или России, является погода. Это была холодная и дождливая весна, из-за чего земля была непригодна для маневров, в частности техники, а сильный ветер может ограничить работу жизненно важных разведывательных и атакующих беспилотников.

"Наибольший вызов – прорвать их линию обороны – если мы это сделаем, они убегут", – сказал член минометной группы ВСУ на позывной "Сармат".

Многие украинские военнослужащие говорят, что достижения на фронте в прошлом году подняли доверие к своему руководству, в частности к главнокомандующему Валерию Залужному.

"Я очень уважаю Залужного как военного… он ударит туда, где этого никто не ожидает. Если от него есть приказ, то потому, что он знает, что делает. Смерть не так страшна, если ты знаешь, ради чего умираешь", – сказал солдат ВСУ с позывным "Рок".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на контрнаступление Украины влияют три ключевые детали.

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