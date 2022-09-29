У платформы UNITED24 появился новый посол: им стал известный голливудский актер

У платформы UNITED24 появился новый посол. Им стал исполнитель роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Гэмилл.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Он первый посол, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на Армию дронов. Это сложная, но очень важная миссия. Марку, уверены, вы с ней непременно справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Папа Римский Франциск посодействовал возвращению военнопленных защитников "Азовстали".

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