У пленных воруют даже мыло: как россияне по-скотски обращаются с украинцами в неволе

В российском заключенные оккупанты отбирают у пленных не только собственные вещи, но и мыло, которое, по документам, выделяется на каждого пленника.

О мелочности россиян рассказал недавно освобожденный из украинского плена военный Максим Колесников.

"Каждую неделю нас водили в баню, 1 раз. Давали на побриться и помыться от 3 до 10 минут, 10 минут — это была роскошь. Каждому должны были выдавать по 50 граммов мыла в неделю, каждый раз в бане мы расписывались, что его получили. Наша камера на 14 человек расписывалась, что получила таким образом 700 грамм мыла, но нам на всех давали 2 куска по 200 грамм Бинго! У нас воровали от 300 до 700 грамм мыла на раз. Почему до 700? Потому что бывало минимум 2 раза в месяц, когда мы расписывались за мыло, но его совсем не получали", – отметил он.

По его словам, не существует столь мелкой темы, чтобы россияне на ней не наживались.

Напомним, что Максим Колесников попал в плен еще в марте 2022 года под Киевом. Он вернулся домой после обмена военнопленными 4 февраля 2023 года. Тогда были освобождены 116 украинских защитников. Фото с Максимом, который сразу после обмена держит в руках яблоко, ведь не пробовал свежие фрукты почти год, облетело весь Интернет.