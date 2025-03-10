Вблизи Покровска ВСУ сорвали наступление россиян с бронетехникой

Российская оккупационная армия ведет наступательные действия на Покровском направлении. Тем не менее, украинские Вооруженные силы сорвали наступление РФ с бронетехникой.

Об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Войска РФ в направлении Котляровки применили для атаки украинских военных 11 единиц бронетехники. Захватчики пытались реализовать задачи по выходу на административную границу Донецкой области, а также по перемещению и инфильтрации в боевые порядки ВСУ.

"Вражеская колонна бронетехники обнаружена была заблаговременно, нанесено огненное поражение. Противник понес потери, поставленной цели не достиг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Военные отмечают, что оккупанты наступают в районе населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улаклы.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали об оккупации Константинополя в Донецкой области.

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