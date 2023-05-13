"У Пригожина есть абмиции": эксперт о возможности государственного переворота в России

В России элиты могут решиться на государственный переворот на фоне неудач и поражений российской армии в Украине.

Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин может готовить государственный переворот в России.

Мнение об этом высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, пишет 24 канал.

Он считает, что среди псевдоэлит он единственный, кто способен объединить всех против Путина.

"Для того чтобы сделать госпереворот, нужен человек, который уже совершал государственные перевороты. Когда ты уже совершил первый, второй, третий переворот, все последующие будут легче. Кроме этого растут амбиции – сначала переворот в маленькой стране, потом в большей и т.д.", – рассказал политтехнолог.

В России элиты могут решиться на государственный переворот на фоне неудач и поражений российской армии в Украине. На сегодняшний день, по мнению эксперта, Пригожин один из тех, кто может на это отважиться.

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"У него есть амбиция — совершить государственный переворот в стране с населением более 100 миллионов и этим он, очевидно, занимается. "Дедушка чудак" — станет лозунгом, объединяющим российских либералов, олигархов, военных и даже простой народ. совершить задуманное, нужно только дожить до этого дня. Если он совершит госпереворот, то расстреляет Путина и его свиту", — подчеркнул Шейтельман.

Тем временем владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает раздувать конфликт. Он написал обращение к министру обороны России Сергею Шойгу и пригласил его лично посетить Бахмут и оценить сложившуюся там ситуацию.

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