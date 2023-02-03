"У Пригожина тяжелая ситуация": эксперт объяснила обращение "Вагнера" к солдатам НАТО

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин оказался в тяжелой ситуации - у него заканчиваются зэки-добровольцы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова, комментируя призыв ЧВК "Вагнер" к солдатам НАТО вступать в их ряды.

Эксперт напомнила, что "Вагнер" в США недавно признали международной преступной организацией.

"Сейчас ситуация у Пригожина очень тяжелая и с военной точки зрения, потому что заключенные заканчиваются. Соответственно, непонятно, откуда им брать новых добровольцев - то ли из Африки везти, то ли из Сирии. Кого брать в России - они не понимают. Поэтому приходится что-то такое изображать, чтобы не уходить из медийного пространства", - объяснила Курносова.

По ее словам, если Пригожин еще и исчезнет из медийного пространства - то "вся история с ЧВК "Вагнер" практически закончится".

Как известно, ЧВК "Вагнер" выпустила видео с призывом к солдатам НАТО вступать в их ряды и бороться за "настоящую будущую великую Америку".

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко спрогнозировал, что у Евгения Пригожина "хватит людей на 6-9 месяцев", если сохранится нынешняя система "утилизации вагнеровцев".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК "Вагнер" уже потеряла убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

Британская разведка отмечает, что вербовка новых наемников для ЧВК "Вагнер" пошла на спад. Кроме того, оккупанты уже не так полагаются на атаки "вагнеровцев" в стиле "живой волны" в ключевых секторах.

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