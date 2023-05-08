У Пригожина заканчиваются люди: эксперт спрогнозировал, что будет делать ЧВК Вагнера в Бахмуте

По словам Александра Мусиенко, Пригожин не успевает сейчас вербовать и доукомплектовывать тот вакуум, который у него появился.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит о том, что у Пригожина на Бахмутском направлении заканчиваются не боеприпасы, а наемники, которых наши силы обороны успешно уничтожают. Именно поэтому у него произошла такая истерика, где он не может признать свою недееспособность.

В эфире телеканала FREEDOM руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что, по его мнению, там происходит.

"Именно так. У Пригожина заканчиваются люди, которых он использует в своей террористической организации для штурмовых позиций. А что боеприпасы? Если, например, с января штурмовики Вагнера выполняли основные штурмовые функции именно в Бахмуте, и делали это фактически при любых погодных условиях ночью и днем. И они понесли колоссальные потери. Было уничтожено очень много. Это признает сам Пригожин. Он об этом говорит и даже снимает видео на фоне трупов. Основной ресурс для них — само пополнение людьми", — отметил эксперт.

По словам Мусиенко, Пригожин не успевает сейчас вербовать и доукаплектовывать тот вакуум, который у него появился.

"Нет людей — некем воевать. А приказ продолжать штурмовые наступательные действия есть. Его никто не отменял, несмотря на то, есть ли люди. Неважно. Поэтому он решил таким образом сказать о том, что у него нет вооружения, и он выводит своих людей. Они боролись, пытались, но ничего не достигли. И виноваты в этом в Минобороны. Минобороны, в свою очередь, тоже понимает, что можно будет перебросить на вагнеровцев все неудачи, которые уже явно заметны в Бахмуте и которые нельзя скрыть. Они, в свою очередь, говорят, что дадут им боеприпасы, чтобы они продолжали воевать", – объясняет эксперт.

Пригожин, по мнению Мусиенко, хотел перехитрить, но не удалось.

"Сейчас вагнеровцы продолжают штурмовые действия. О прекращении или признаках того, что им не хватало боеприпасов, говорить не приходится", — резюмировал он.

Напомним, по данным командира разведывательного подразделения Terra Николая Волохова, украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и освободили километр украинской территории.

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