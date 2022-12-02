У пропагандистов Путина паника: Пионтковский рассказал, как изменились их заявления о войне

Кремлевские пропагандисты осознали, что Россия проигрывает войну против Украины. Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Захар Прилепин и другие пребывают в панике, звучат заявления о необходимости прекращения боевых действий.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freeдом".

"Очень характерно Симоньян выразила их общее настроение - катастрофа! Катастрофой они считают то, что они окажутся на скамье подсудимых. Они устроили катастрофу для России, а беспокоит их только собственная судьба. Я бы сказал, что эти настроения зашли очень далеко", - отметил он.

Пионтковский привел пару примеров последних дней, как ведут себя российские пропагандисты - "законченные негодяи и военные преступники, хорошо известные Украине".

"Например, Захар Прилепин регулярно выезжает на Донбасс на сафари - "пострелять укропов". Он недавно спорил со Скабеевой, что удары по городам бессмысленны, их нужно прекратить, войны никогда этим не выигрываются, нам нужны переговоры, пауза. Он откровенно сказал то, о чем все они с Путиным мечтают. Скабеева в ужасе переспросила - переговоры с кем? С Зеленским? Да, с Зеленским. Нужна пауза, нам нужен новый Хасавюрт (Хасавюртский мир был подписан по итогам Первой чеченской войны в 1996 году - ред.), чтобы мы через несколько лет, мобилизовав людей и собрав оружие, довоевали эту ситуацию", - рассказал он.

По словам эксперта, Прилепин, представитель "фашиствующего лагеря", понимает - война проиграна.

"А еще есть у них системный либеральчик, Алексей Наумов его зовут. Видимо тоже получил методичку одной из башен Кремля. Он в запале воскликнул - был один город во время Второй мировой войны, в котором не было ни воды, ни тепла, ни света. Этот город не сдался, его называли Ленинград. Почему вы думаете, что Киев сдастся?" - отметил Пионтковский.

Также российский публицист привел в пример выступление депутата Госдумы РФ Константина Затулина.

"Выступал убежденный враг Украины, один из самых опасных врагов Константин Затулин, он 30 лет требовал разрушить украинское государство. Он на высоких тонах спорил с Соловьевым. Началось все с ядерного оружия. Соловьев говорит - мы же обязаны защищать по нашей доктрине нашу "собственную территорию" - Херсонская, Запорожская области. А как давно это стало нашей территорией? Поставил под вопрос святое - конституционные изменения. Все это очень управляемые люди - и Скабеева, и Затулин, и Прилепин, и Наумов. Просто разные башни Кремля спускают разные методички", - объяснил он.

Напомним, кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева пугает телезрителей тем, что в случае поражения РФ в войне всем россиянам грозит Гаагский трибунал.

Еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "Гаага ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает".

По мнению украинского журналиста Андрея Цаплиенко, это запугивание россиян коллективной ответственностью: "Поэтому холопам нужно идти умирать на фронт, чтобы элита не села на скамью подсудимых".

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские пропагандисты подчинены тем или иным структурам. В частности, Маргарита Симоньян представляет интересы министерства обороны РФ.

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