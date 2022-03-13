У противника нет сил для реального наступления на Киев и западную Украину – Арестович

Оккупанты не имеют достаточно резервов.

Российские оккупационные войска не смогут завоевать столицу Украины из-за нехватки сил и резервов.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Прямой".

"Нет сил у противника для реального наступления на Киев. Ни с левого берега, ни с правого берега. Киеву, по моим оценкам, пока не угрожает ничего существенно. Конечно, британские издания могут писать, что 25 километров до центра, но мы понимаем, что эти 25 километров они не пройдут никогда.Чтобы окружить Киев, окружности 250 километров, это просто нереально.Я могу сказать больше: северо-восточнее и северо-западнее Киева противник стал в устойчивую оборону, держит рубежи и никуда идти не собирается.

Даже если они соберут какие-нибудь резервы в России, они вряд ли их бросят под Киев. Они бросят их туда, где их будет ждать успех, под Мариуполь, возможно на Николаев. Сейчас три самых горячих места – это Мариуполь, зона ООС и Николаев. В других местах мы обозначили, что движение на Кривой Рог уверено, но их там бьют. Я думаю, что больше их не хватит.

То же касается белорусских военных. Они и так распылили силы на пяти направлениях и не имеют успеха ни на одном. Дать шестое оперативное направление, например, на Луцк или Ровно, это самоубийство для них. Не стоит беспокоиться ни за Киев, ни за всю Украину", — отметил Арестович.

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