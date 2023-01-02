У Путина в 2023 году появится новая проблема, которая не даст ему покоя: что известно

Россия в 2023 году подвергнет жесточайшим репрессиям матерей и жен погибших российских оккупантов из-за то, что они будут выражать свое недовольство тем, что Путин бросил их на войну против Украины.

Об этом в беседе с Wirtualna Polska заявил российский политолог Иван Преображенский, эксперт из стран Центральной Европы.

Он говорит, что в этом году россияне будут и дальше подчиняться режиму Путина и смиренно испытывать последствия санкций. Массовых протестов на улицах, по его мнению, не будет.

"Они сидят на скудной зарплате или в неоплачиваемом отпуске и пытаются выжить самостоятельно", — сказал Преображенский.

Однако, по его мнению, на Путина все больше будут "нападать" матери, жены и те россияне, чьи оккупанты погибли на войне в Украине. Преображенский заявил, что им терять нечего и они "идеальные борцы с режимом", чтобы добиться наказания за смерть близкого человека.

По его словам, Кремль не выберет иного решения, кроме подавления протестов.

"Россия очень патриархальная страна, но правители знают, что борьба с женщинами в России непопулярна и тяжела. Теперь Кремль не будет спокойно наблюдать, как формируются комитеты солдатских матерей... Россия будет более агрессивным полицейским государством", — сказал Преображенский.

Эксперт признал, что финансовая элита России разделена на две группы, которые существенно отличаются относительно своего отношения к войне в Украине.

"Самые богатые — "партия 23 февраля", то есть люди, которые очень хотели бы, чтобы все вернулось в состояние к полномасштабному вторжению в Украину. Но несмотря на свое недовольство, бунтовать против Путина они не готовы. Они понимают, что без него потеряет все, которые приобрели при его правлении В свою очередь, наиболее ярким представителем второй группы является глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, ранее известный как "повар Путина", — признал Преображенский.

Однако, по его мнению, путинский режим умело будет маневрировать и ограничивать влияние отдельных групп.

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"Скорее всего, в следующем году будет какая-нибудь травля Пригожина. Возможно, кто-то из его противников сможет возбудить уголовное дело, начать контролировать расходование средств. Генералы начнут разглашать информацию о том, откуда "Вагнер" взял оборудование, сколько денег было предоставлено", — заявил политолог из России.

Отметим, что на 2 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 107 440 оккупантов.

Ранее эксперт дал прогноз развития войны на 2023 год.

Напомним, ночью 1 января в забор военного комиссариата в Москве бросили две бутылки с зажигательной смесью. В результате вспыхнул пожар.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Путин готовит РФ к масштабной войне – к последнему россиянину. Частичная мобилизация окажется полной, а мужчины не будут выпускать за границу.

По мнению российского оппозиционера Гудкова, раскол элит в РФ — это один из главных факторов политических изменений внутри России, но масштабного раскола российских элит пока не произошло. В частности, и из-за недостаточно эффективных санкций, особенно персональных.

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