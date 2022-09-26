У Путина амбициозные планы на 300 тысяч мобилизованных россиян – эксперт раскрыл детали

Президент России Владимир Путин намерен использовать 300 тысяч мобилизованных россиян для осуществления своего амбициозного плана по выходу на административные границы Донбасса.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

Комментируя возможность активизации боевых действий на фронте, эксперт напомнил, что " 300 тысяч россиян на первом этапе мобилизации могут быть поставлены "под ружье", задействованные в рамках так называемой специальной военной операции".

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"Причем я думаю, что именно тех воинов, которых наскоро собрали по территории всей РФ, эти человеческие ресурсы будут направлены на реализацию первой части амбициозного путинского плана — выход на административную границу Донецкой и Луганской областей", — прогнозирует Селезнев.

Он напомнил, что сейчас наступление россиян забуксовало — " на отдельных участках, в частности на территории Луганской и Донецкой областей, происходит украинское контрнаступление, также оно продолжается на территории Харьковской и Херсонской областей".

"Следовательно, сейчас российская армия совершает "отрицательное наступление". Поэтому сейчас резервы, которые россияне собирают, будут направлять на удержание рубежей", — добавил Селезнев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать находящиеся в запасе, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Всего было объявлено о планах мобилизовать 300 тысяч человек. Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в соответствующем указе Путина есть секретный пункт, где говорится о призыве миллиона граждан РФ.

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