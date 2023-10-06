У Путина цинично отреагировали на удар РФ по гражданским в селе Гроза

В результате удара погибли более 50 человек.

В стране-террористке РФ высказались по поводу трагического удара РФ, в результате которого погибли половина жителей села на Харьковщине. Спикер российского диктатора РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что российские оккупанты не бьют по гражданским.

Очередное циничное заявление Песков сделал во время брифинга, 6 октября.

"...Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", — заявил пресс-секретарь Путина.

Трагедия на Харьковщине из-за ракетного удара РФ

В четверг, 5 октября российские кафиры ударили по деревне Гроза Купянского района. Там телефоны погибших не умолкают, а из карманов раздается "Ой в лугу красная калина".

В результате ракетной атаки по селе Гроза на Харьковщине, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

Из-под завалов в Харькове получили еще одну жертву обстрела – женщину 1955 года рождения.

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