У Путина есть четыре двойника: какая между ними разница

У кремлевского диктатора может быть как минимум до четырех двойников.

У фюрера Путина могу быть до четырех двойников. Живого диктатора видели только по телевидению.

Об этом рассказал психолог и профайлер Дмитрий Попов.

"Этот клон я называю "путешественник". Он появился недавно. До этого было 3 варианта — 2 клона и один "бункерный". Это уже четвертый. По моим наблюдениям. Но я не видел живого Путина. Только на экранах. Я анализирую не только геометрию черепа, но и поведение.Пасечник неделю "мариновался" в отеле на карантине, чтобы встретиться с Путиным. И тот же Путин ездит и за руку здоровается с кем-либо. Также в Геническе он садился в небронированный внедорожник. Для реального Путина это невозможно", — акцентировал Дмитрий Попов.

Напомним, что российский президент Владимир Путин в недавнюю поездку на оккупированные украинские территории отправил вместо себя двойника.

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