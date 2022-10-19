У Путина есть четыре способа усиления войны против Украины: американское СМИ назвало, какие именно

На такие шаги Путина может толкнуть еще большее поражение его войск в Украине.

У российского диктатора Владимира Путина есть четыре способа, которыми он может усилить войну в Украине, не применяя ядерного оружия. Это – биологическое оружие, химические атаки, уничтожение дамб на реке Днепр и массированные ракетные обстрелы украинских городов.

Об этом говорится в статье американского издания The Hill.

Биологическое оружие

Россия может использовать сибирскую язву, рицин или ботулизм, чтобы вызвать заболевания и смерть. Они запрещены разными международными законами и соглашениями. Авторы статьи отмечают, что Россия унаследовала часть советской программы биологического оружия. В этом году Государственный департамент США оценил, что Москва все еще выполняет программу СССР.

"Скорее всего, российские военные сейчас ищут оружие, которое может переломить ход войны на поле боя в Украине, а также может оказаться полезным в более широкой войне против НАТО", — написал аналитик Центра биозащиты и биологической готовности Роберт Петерсен.

Также читайте На какую следующую страну может напасть Путин: эксперт сравнил российских захватчиков с монгольским нашествием

Химические атаки

Основными видами химического оружия являются нервно-паралитические вещества, пузырные и удушающие вещества — все они предназначены для убийства или увечья целей.

Эксперты считают, что Россия может провести операцию с применением химических веществ под "ложным флагом", обвинив в этом Украину, чтоб якобы дискредитировать Россию.

Американский профессор по вопросам безопасности Джорджтаунского университета предполагает , что эти усилия, скорее всего, потерпят неудачу. Он добавил, что атака, вероятно, наоборот - укрепит решимость Украины и еще больше усилит поддержку Запада, а также создаст риск для российских войск, которые попробуют следующую атаку.

Уничтожение дамб на реке Днепр

Профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бронислав Сланчев среди вариантов, которые Россия рассматривает, чтобы воспрепятствовать наступлению Украины на юге, называет уничтожение дамб на реке Днепр. Предполагается разрушить две дамбы выше по течению от Днепростроительной дамбы. Это приведет к затоплению всего левого побережья Днепра и заставит украинцев заняться эвакуацией сотен тысяч человек вместо наступления на Херсон.

"Это бы затопило весь левый берег Днепра вниз по течению и заставило бы украинцев эвакуировать сотни тысяч людей вместо того, чтобы наступать на Херсон, не говоря уже о массовых потерях. Отдельно призывают атаковать дамбы севернее Киева. Последствия обвала вдоль каскада Днепровского водохранилища были бы катастрофическими, поскольку низинные районы на пути наводнения очень густонаселены", — цитирует The Hill американца.

Ракетные удары по критической и гражданской инфраструктуре

Россия может продолжить бить по гражданским военным объектам и энергетической инфраструктуре, чтобы сеять панику среди украинцев. Как пишут авторы статьи, воздушные удары РФ не имели "большого успеха в сдерживании военных успехов Украины, демонстрируя ограниченность военно-воздушных сил России". После них Запад пытается укрепить противовоздушную оборону Украины.

Тем не менее, ракеты делают свое, отметила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Разрушение домов и отсутствие доступа к топливу или электроэнергии из-за поврежденной инфраструктуры может стать вопросом жизни или смерти, если люди не смогут обогреть свои дома ", — сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Анри Клюге.

Европарламент обсуждает признание России государством-спонсором терроризма