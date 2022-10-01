У Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: аналитики назвали какие

Россия вовсю будет пытаться удержать украинскую территорию, которую она пыталась оккупировать. Однако даже во время своего вчерашнего выступления президент РФ Владимир Путин прямо не сказал, что использует ядерное оружие, чтобы остановить контрнаступление Украины на востоке.

Об этом сообщает Американский институт исследования войны (ISW).

Аналитики предполагают, что Путин предпринял попытку аннексировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую области и часть Запорожской области, чтобы заморозить войну. Это ему нужно, чтобы восстановить российскую армию, понесшую большие потери.

В отчете говорится, что Путин, вероятно, не отказался от идеи уничтожить украинское государство полностью. Поэтому если ему удастся заморозить боевые действия, то в ближайшие годы он снова попытается пойти в наступление.

Аналитики утверждают, что Путин может решиться на применение тактического ядерного оружия, если будет уверен, что НАТО и Запад ему не ответят.

"По нашим оценкам, у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: нанесение ударов по ключевым украинским наземным линиям связи и командным центрам с целью парализовать наступательные операции и нанесение ударов по большим скоплениям украинских сил вблизи линии столкновения", — считают аналитики.

Напомним, 30 сентября Владимир Путин подписал документ, являющийся попыткой аннексировать оккупированные территории Украины.

Комментируя это, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не признает оккупацию украинских территорий Россией, и осудил попытку аннексии.

Отметим, что после заявлений Путина Зеленский объявил, что Украина подаст заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

Требования Путина, ответ и повышение ставок - Николай Давыдюк

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