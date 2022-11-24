У Путина есть один козырь в войне: эксперт – о том, как Кремль может заставить мир прекратить помогать Украине

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что у России остался единственный козырь в войне против Украины. Это применение ядерного оружия и удары по нашим ядерным объектам.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению Грабского, российский диктатор может надеяться, что если Россия пригрозит Украине применением ядерного оружия и это может заставить мир отказаться от помощи нашему государству.

Эксперт считает, что ядерная риторика Кремля направлена на европейское сообщество, у которого нет представления о том, как именно работает ядерное оружие, в то время как украинцы осознают, что у нас нет выбора и нужно бороться с агрессором.

"Люди просто в большинстве своем даже не представляют, что такое подготовить ядерное оружие к действию. Поэтому на некоторые слои общества, неокрепшие умы, если можно так говорить, эта пропаганда также влияет. И тем более, когда она тиражируется многочисленными сообщениями в течение длительного периода, люди начинают в это верить. Московские правители как выдающиеся пользователи пропагандистских инструментов знают, что делают. Поэтому этому удивляться не надо. Но надо понимать, что выбора у нас нет. Мы должны все равно бороться с противником и побеждать его на поле боя", — считает Грабский. .

Ядерная риторика Кремля

Кремлевские террористы с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины угрожают применить против нашего государства ядерное оружие.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие.

В одной из двух российских ракет X-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

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