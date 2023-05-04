У Путина изменилось видение "победы": разведка США — о том, способна ли РФ на новое "большое наступление"

В США считают, что диктатор хочет сохранить оккупированную территорию и не допустить вступление Украины в НАТО.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что Россия с ее нынешним потенциалом не сможет начать новое большое наступление на территорию Украины, а потому "победой" для Путина будет замораживание войны и закрепление на оккупированных регионах Украины.

Об этом пишет CNN.

Эврил Хейнс во время выступления в комитете Сената по вооруженным силам подчеркнула, что Россия для нового наступления на Украину должна объявить общую мобилизацию и наладить поставки оружия из третьих стран, поскольку иранского вооружения им недостаточно.

Директор Национальной разведки США убеждена, что Путин, вероятно, уже не мечтает о захвате всей Украины. Для Путина "победой" РФ в войне будет "закрепление контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и обеспечение того, чтобы Украина не стала членом НАТО".

Хейнс убеждена, что война России против Украины будет продолжаться, если не будет "другого политического решения в Кремле". Она подчеркнула, что в апреле россияне не сильно подвинулись на фронте и готовят новые оборонные позиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает подготовку к контрнаступлению и ожидает поддержки от партнеров.

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что война в Украине, скорее всего, не закончится в этом году – ни украинцы, ни россияне не смогут получить окончательного преимущества на поле бои.

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